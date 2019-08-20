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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Барнсли
Бирмингем Сити - Барнсли: обзор матча 20 августа 2019
Бирмингем Сити
20.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
69'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Барнсли
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
У. Хардинг
69'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
21
Фран Вильяльба
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
4-1-2-1
1
Камп
4
Робертс
45
Хардинг
24
Педерсен
6
Дин
26
Суньич
21
Вильяльба
16
Дэвис
10
Юткевич
2-2
1
Радлингер
8
Бере
20
Моуатт
93
Тиам
16
Томас
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Барнсли
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Бирмингем Сити - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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