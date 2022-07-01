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Ли Камп - трансферы

Завершил карьеру
22 августа 1984 (42), Дерби
#1 | Вратарь
183 см | 75 кг
Северная Ирландия | Англия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.22 / -
Рексхэм
Завершил
Завершил
01.07.21 / 01.02.22
Суиндон Таун
Без клуба
Свободный агент
12.03.21 / 01.07.21
Без клуба
Суиндон Таун
Свободный агент
26.01.21 / 12.03.21
Ковентри
Без клуба
Свободный агент
27.11.20 / 26.01.21
Без клуба
Ковентри
Свободный агент
03.08.20 / 27.11.20
Бирмингем Сити
Без клуба
Свободный агент
08.08.18 / 03.08.20
Кардифф
Бирмингем Сити
Свободный агент
31.01.18 / 31.05.18
Кардифф
Сандерленд
Аренда
01.07.17 / 08.08.18
Ротерхэм
Кардифф
Свободный агент
01.09.15 / 01.07.17
Борнмут
Ротерхэм
Свободный агент
04.01.14 / 01.09.15
Вест Бромвич
Борнмут
Свободный агент
31.10.13 / 01.01.14
Вест Бромвич
Борнмут
Аренда
02.09.13 / 04.01.14
Без клуба
Вест Бромвич
Свободный агент
01.07.13 / 02.09.13
Норвич Сити
Без клуба
Свободный агент
23.01.13 / 01.07.13
Ноттингем Форест
Норвич Сити
Свободный агент
01.07.09 / 23.01.13
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
130 тыс €
01.10.08 / 01.12.08
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Аренда
01.07.07 / 01.07.09
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
450 тыс €
01.02.07 / 01.04.07
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Аренда
01.09.06 / 01.12.06
Дерби Каунти
Норвич Сити
Аренда
01.03.04 / 01.05.04
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Аренда
01.01.04 / 01.02.04
Дерби Каунти
Бертон Альбион
Аренда
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