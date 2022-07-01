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01.07.21 / 01.02.22
Свободный агент
12.03.21 / 01.07.21
Без клуба
Свободный агент
27.11.20 / 26.01.21
Без клуба
Свободный агент
03.08.20 / 27.11.20
Свободный агент
08.08.18 / 03.08.20
Свободный агент
31.01.18 / 31.05.18
Аренда
04.01.14 / 01.09.15
Свободный агент
31.10.13 / 01.01.14
Аренда
02.09.13 / 04.01.14
Без клуба
Свободный агент
01.07.13 / 02.09.13
Свободный агент
23.01.13 / 01.07.13
Свободный агент
01.07.09 / 23.01.13
130 тыс €
01.10.08 / 01.12.08
Аренда
01.07.07 / 01.07.09
450 тыс €
01.02.07 / 01.04.07
Аренда
01.09.06 / 01.12.06
Аренда
01.03.04 / 01.05.04
Аренда
01.01.04 / 01.02.04
Аренда