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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 25 августа 2019
Суонси
25.08.2019, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
63'
К. Ноутон
68'
Б. Целина
75'
Борха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
89'
Желтая карточка
И. Суньич
Желтая карточка
Я. Дханда
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Борха
75'
ГОЛ! 2:0!
Б. Целина
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Ноутон
63'
60'
Желтая карточка
К. Педерсен
49'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
21
Фран Вильяльба
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4-2-3-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
31
Дханда
43
Целина
17
Борха
4-1-2-1
1
Камп
4
Робертс
6
Дин
45
Хардинг
24
Педерсен
26
Суньич
21
Вильяльба
16
Дэвис
10
Юткевич
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Витор Матуш
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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