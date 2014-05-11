Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крейг Беллами - статистика

Завершил карьеру
13 июля 1979 (47), Кардифф
#39 | Нападающий
173 см | 69 кг
Уэльс
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
22
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1 : 2
11.05.2014
Челси
1' - 76'
15'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.05.2014
Кардифф
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4 : 0
27.04.2014
Кардифф
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Саутгемптон
0 : 1
12.04.2014
Кардифф
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0 : 3
05.04.2014
Кристал Пэлас
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3 : 3
29.03.2014
Кардифф
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кардифф
3 : 6
22.03.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3 : 1
08.03.2014
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1 : 0
02.03.2014
Кардифф
1' - 64'
12'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3 : 0
08.02.2014
Кардифф
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Кардифф
2 : 1
01.02.2014
Норвич Сити
1' - 90'
49'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
28.01.2014
Кардифф
1' - 90'
19'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
4 : 2
18.01.2014
Кардифф
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0 : 2
11.01.2014
Вест Хэм
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Кардифф
0 : 3
30.11.2013
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2 : 2
24.11.2013
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 0
09.11.2013
Кардифф
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кардифф
1 : 0
03.11.2013
Суонси
1' - 90'
62'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Норвич Сити
0 : 0
26.10.2013
Кардифф
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Кардифф
1 : 2
05.10.2013
Ньюкасл
66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
28.09.2013
Кардифф
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кардифф
0 : 1
22.09.2013
Тоттенхэм
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кардифф
0 : 0
31.08.2013
Эвертон
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Кардифф
3 : 2
25.08.2013
Манчестер Сити
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
2 : 0
17.08.2013
Кардифф
1' - 75'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+