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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Вест Хэм
Кардифф - Вест Хэм: обзор матча 11 января 2014
Кардифф
11.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
42'
К. Коул
90+3'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вест Хэм
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Нобл
Пас отдал
Э. Кэрролл
90'
+1
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
А. Корнелиус
️️️️
М. Хадсон
78'
76'
Замена
А. Диарра
️️️️
Д. Коллисон
73'
Вторая желтая
Д. Томкинс
72'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Коул
70'
Желтая карточка
Р. Джонсон
61'
Желтая карточка
Д. Томкинс
50'
Желтая карточка
Д. МакКартни
Замена
К. Беллами
️️️️
П. Одемвингие
46'
Желтая карточка
Г. Медель
45'
+9
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Коул
Пас отдал
М. Джарвис
17'
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Г. Демель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
28
Джон
5
Хадсон
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
12
Нун
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
28
Джонсон
15
Рац
10
Коллисон
31
Тэйлор
16
Нобл
19
Даунинг
16
Джарвис
24
Коул
27
Одемвингие
39
Беллами
39
Беллами
27
Одемвингие
5
Хадсон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
5
Хадсон
55
Демель
3
МакКартни
3
МакКартни
55
Демель
10
Коллисон
12
Диарра
12
Диарра
10
Коллисон
24
Коул
9
Кэрролл
9
Кэрролл
24
Коул
Остались в запасе
Кардифф
Вест Хэм
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Кардифф - Вест Хэм
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кардифф Сити
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