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Манчестер Сити - Кардифф
Манчестер Сити - Кардифф: обзор матча 18 января 2014
Манчестер Сити
18.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Кардифф
13'
Э. Джеко
32'
Х. Навас
76'
Я. Туре
78'
С. Агуэро
30'
К. Нун
90+3'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кардифф
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Ф. Кэмпбелл
Замена
Г. Клиши
️️️️
Х. Навас
81'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
79'
ГОЛ! 4:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
78'
77'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
А. Гуннарссон
ГОЛ! 3:1!
Я. Туре
Пас отдал
С. Агуэро
76'
Желтая карточка
А. Коларов
74'
68'
Замена
К. Беллами
️️️️
П. Уиттингем
67'
Замена
Д. Джон
️️️️
К. МакНоутон
Замена
С. Агуэро
️️️️
А. Негредо
62'
ГОЛ! 2:1!
Х. Навас
Пас отдал
Э. Джеко
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Нун
Пас отдал
А. Гуннарссон
Желтая карточка
А. Негредо
16'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Кевин МакНоутон
ЛЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
(К)
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
39
Крейг Беллами
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
11
Коларов
5
Сабалета
42
Туре
6
Хави Гарсия
21
Сильва
10
Джеко
21
Негредо
4-1-4-1
1
Маршалл
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
29
Колкер
21
МакНоутон
17
Медель
12
Нун
77
Матч
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
22
Кэмпбелл
16
Навас
3
Клиши
3
Клиши
16
Навас
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
21
Негредо
10
Агуэро
10
Агуэро
21
Негредо
21
МакНоутон
28
Джон
28
Джон
21
МакНоутон
5
Гуннарссон
23
Эйкрем
23
Эйкрем
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
39
Беллами
39
Беллами
7
Уиттингем
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кардифф
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Сити - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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