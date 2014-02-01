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Кардифф - Норвич Сити
Кардифф - Норвич Сити: обзор матча 01 февраля 2014
Кардифф
01.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
49'
К. Беллами
50'
К. Джонс
5'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Норвич Сити
90'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
76'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Й. Элмандер
75'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Б. Джонсон
75'
Замена
Л. Фер
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
Фабио
75'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Д. Матч
67'
Желтая карточка
К. Нун
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
Пас отдал
В. Заа
49'
Замена
В. Заа
️️️️
П. Уиттингем
39'
32'
Желтая карточка
А. Теттей
24'
Желтая карточка
Й. Элмандер
13'
Желтая карточка
Р. Беннетт
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
6
Тернер
29
Колкер
28
Джон
2
Фабио
17
Медель
7
Уиттингем
77
Матч
12
Нун
9
Джонс
39
Беллами
4-4-2
26
Радди
4
Бассонг
6
Беннетт
13
Ольссон
16
Мартин
23
Снодграсс
4
Джонсон
6
Теттей
18
Гутьеррес
88
Хупер
11
Элмандер
2
Фабио
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
2
Фабио
77
Матч
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
77
Матч
7
Уиттингем
10
Заа
10
Заа
7
Уиттингем
18
Гутьеррес
8
Фер
8
Фер
18
Гутьеррес
4
Джонсон
27
Редмонд
27
Редмонд
4
Джонсон
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
Остались в запасе
Кардифф
Норвич Сити
1
Джо Льюис
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кардифф - Норвич Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
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