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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кардифф
Манчестер Юнайтед - Кардифф: обзор матча 28 января 2014
Манчестер Юнайтед
28.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
5'
Р. ван Перси
58'
Э. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кардифф
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Мата
83'
78'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
К. Нун
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Р. Гиггз
71'
68'
Замена
Б. Тернер
️️️️
М. Хадсон
67'
Травма
М. Хадсон
Замена
У. Руни
️️️️
Р. ван Перси
62'
ГОЛ! 2:0!
Э. Янг
Пас отдал
Х. Мата
58'
51'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Д. Матч
19'
Желтая карточка
К. Беллами
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Кевин МакНоутон
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Деклан Джон
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
6
Смоллинг
15
Янг
2
Рафаэл
11
Гиггз
4
Джонс
25
Валенсия
64
Мата
32
ван Перси
4-1-3-2
1
Маршалл
28
Джон
5
Хадсон
29
Колкер
21
МакНоутон
17
Медель
12
Нун
77
Матч
7
Уиттингем
39
Беллами
22
Кэмпбелл
11
Гиггз
8
Клеверли
8
Клеверли
11
Гиггз
64
Мата
24
Янузай
24
Янузай
64
Мата
32
ван Перси
32
Руни
32
Руни
32
ван Перси
5
Хадсон
6
Тернер
6
Тернер
5
Хадсон
12
Нун
17
Дели
17
Дели
12
Нун
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кардифф
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джо Льюис
ВР
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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