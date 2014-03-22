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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Ливерпуль
Кардифф - Ливерпуль: обзор матча 22 марта 2014
Кардифф
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 6
Завершен
Ливерпуль
9'
Д. Матч
25'
Ф. Кэмпбелл
88'
Д. Матч
16'
Л. Суарес
41'
М. Шкртел
54'
М. Шкртел
60'
Л. Суарес
75'
Д. Старридж
90+6'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ливерпуль
90'
+6
ГОЛ! 3:6!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Шкртел
90'
+4
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
+2
Замена
М. Сахо
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 3:5!
Д. Матч
Пас отдал
К. Джонс
88'
75'
ГОЛ! 2:5!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
73'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Д. Фланаган
Замена
К. Джонс
️️️️
Ф. Кэмпбелл
70'
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Джон
65'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
К. Бо-Кьюн
65'
60'
ГОЛ! 2:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Старридж
54'
ГОЛ! 2:3!
М. Шкртел
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Фабио
50'
41'
ГОЛ! 2:2!
М. Шкртел
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Кала
33'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Матч
25'
16'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Г. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Матч
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
9'
2'
Желтая карточка
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
3-3-2-2
1
Маршалл
16
Кала
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
28
Джон
17
Медель
2
Фабио
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
39
Беллами
22
Кэмпбелл
4-3-1-2
22
Миньоле
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
7
Аллен
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
13
Ким Бо-Кьюн
17
Дели
17
Дели
13
Ким Бо-Кьюн
28
Джон
10
Заа
10
Заа
28
Джон
22
Кэмпбелл
9
Джонс
9
Джонс
22
Кэмпбелл
20
Фланаган
26
Сиссоко
26
Сиссоко
20
Фланаган
15
Старридж
12
Сахо
12
Сахо
15
Старридж
11
Коутиньо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Коутиньо
Остались в запасе
Кардифф
Ливерпуль
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
25
Брэд Джонс
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кардифф - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
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