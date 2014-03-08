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Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 08 марта 2014
Кардифф
08.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
45+1'
С. Колкер
67'
С. Колкер
71'
С. Ритер (АГ)
59'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
Б. Тернер
90'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Г. Медель
80'
75'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Вудроу
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Ф. Кэмпбелл
72'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Ритер
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Колкер
Пас отдал
Д. Матч
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
Л. Холтби
Пас отдал
Д. Хейтинга
Желтая карточка
К. Бо-Кьюн
56'
50'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
А. Дежага
46'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Й. Риисе
ГОЛ! 1:0!
С. Колкер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
28
Джон
6
Тернер
29
Колкер
2
Фабио
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
12
Нун
77
Матч
9
Джонс
22
Кэмпбелл
3-2-3-2
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
5
Хейтинга
4
Хангеланд
27
Ритер
6
Риисе
21
Дежага
14
Сидуэлл
90
Холтби
11
Митроглу
12
Вудроу
6
Тернер
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
22
Кэмпбелл
17
Дели
17
Дели
22
Кэмпбелл
17
Медель
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Медель
21
Дежага
14
Карагунис
14
Карагунис
21
Дежага
6
Риисе
20
Качаниклич
20
Качаниклич
6
Риисе
12
Вудроу
10
Бент
10
Бент
12
Вудроу
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кардифф Сити
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