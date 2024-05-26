Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нуну Секейра - статистика

Завершил карьеру
19 августа 1990 (36), Порту
#6 | Защитник
184 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
35
1
3
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
60' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
18'
80'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
1' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
1' - 90'
64'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Пендикспор
1 : 5
12.08.2023
Хатайспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
6
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
4
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+