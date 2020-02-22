Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чарли Адамс - статистика

Завершил карьеру
16 февраля 1995 (31)
#34 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
21
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Саутгемптон
2 : 0
22.02.2020
Астон Вилла
73' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
1 : 2
15.02.2020
Бернли
86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
4 : 0
01.02.2020
Саутгемптон
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
21.01.2020
Саутгемптон
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
2 : 3
18.01.2020
Вулверхэмптон
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер
1 : 2
11.01.2020
Саутгемптон
78' - 90'
81'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
1 : 0
01.01.2020
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1 : 1
28.12.2019
Кристал Пэлас
1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
0 : 2
26.12.2019
Саутгемптон
1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 3
21.12.2019
Саутгемптон
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0 : 1
14.12.2019
Вест Хэм
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
2 : 1
08.12.2019
Саутгемптон
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2 : 1
04.12.2019
Норвич Сити
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
2 : 1
30.11.2019
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
1 : 2
09.11.2019
Эвертон
81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 1
02.11.2019
Саутгемптон
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
0 : 9
25.10.2019
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
1 : 4
06.10.2019
Челси
81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
1 : 3
20.09.2019
Борнмут
1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
14.09.2019
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
1 : 1
31.08.2019
Манчестер Юнайтед
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
0 : 2
24.08.2019
Саутгемптон
1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
1 : 2
17.08.2019
Ливерпуль
1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
3 : 0
10.08.2019
Саутгемптон
1' - 73'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+