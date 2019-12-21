Чарли Адамс - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Бирмингем Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Бирмингем Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|21
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2020
|73' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|90'
|15.02.2020
|86' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|01.02.2020
|70' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21.01.2020
|84' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.01.2020
|71' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|11.01.2020
|78' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|81'
|01.01.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.12.2019
|1' -63'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.12.2019
|1' -80'
|Челси (Лондон)
|0:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21.12.2019
|87' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|14.12.2019
|87' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|08.12.2019
|88' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|04.12.2019
|77' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|09.11.2019
|81' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.11.2019
|88' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|25.10.2019
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:9
|Лестер (Лестер)
|06.10.2019
|81' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:4
|Челси (Лондон)
|20.09.2019
|1' -77'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:3
|Борнмут (Борнмут)
|14.09.2019
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|31.08.2019
|1' -62'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|24.08.2019
|1' -80'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|17.08.2019
|1' -68'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.08.2019
|1' -73'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)