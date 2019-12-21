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    Чарли Адамс - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Чарли
    Фамилия Адамс
    Команда Бирмингем Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 21 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2020 73' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    90'
    15.02.2020 86' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Бернли (Бернли)
    01.02.2020 70' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    21.01.2020 84' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    18.01.2020 71' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    11.01.2020 78' -90' Лестер (Лестер) 1:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    81'
    01.01.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    28.12.2019 1' -63' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.12.2019 1' -80' Челси (Лондон) 0:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    21.12.2019 87' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    14.12.2019 87' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    08.12.2019 88' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    04.12.2019 77' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    30.11.2019 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Уотфорд (Уотфорд)
    09.11.2019 81' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    02.11.2019 88' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    25.10.2019 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:9 Лестер (Лестер)
    06.10.2019 81' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:4 Челси (Лондон)
    20.09.2019 1' -77' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:3 Борнмут (Борнмут)
    14.09.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    31.08.2019 1' -62' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    24.08.2019 1' -80' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    17.08.2019 1' -68' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.08.2019 1' -73' Бернли (Бернли) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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