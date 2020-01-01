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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 01 января 2020
Саутгемптон
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
17'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
72'
70'
Желтая карточка
С. Орье
Желтая карточка
Я. Беднарек
68'
61'
Желтая карточка
М. Сиссоко
36'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Стивенс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
21
Соареш
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
23
Хейбьерг
12
Дженепо
28
Ингс
4-2-3-1
13
Газзанига
92
Орье
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
30
Сессеньон
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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