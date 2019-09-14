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Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 14 сентября 2019
Шеффилд Юнайтед
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
66'
М. Дженепо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
90'
+2
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
Красная карточка
Б. Шарп
85'
85'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Буфал
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Бешам
84'
74'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Дженепо
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Ландстрем
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Дженепо
Пас отдал
С. Буфал
Желтая карточка
Д. Флек
65'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
65'
51'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
15
Иган
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
9
МакБарни
4-4-2
1
Ганн
21
Соареш
4
Йошида
5
Беднарек
23
Вестергор
23
Хейбьерг
21
Ромеу
34
Адамс
30
Уорд-Проус
17
Буфал
12
Дженепо
6
Бешам
47
Робинсон
47
Робинсон
6
Бешам
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
6
Ландстрем
11
Муссе
11
Муссе
6
Ландстрем
17
Буфал
17
Армстронг
17
Армстронг
17
Буфал
12
Дженепо
28
Ингс
28
Ингс
12
Дженепо
34
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
34
Адамс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Крис Уайлдер
7
Ян Валери
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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