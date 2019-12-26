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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 26 декабря 2019
Челси
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
31'
М. Обафеми
73'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
С. Буфал
86'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Армстронг
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
84'
80'
Замена
С. Буфал
️️️️
Ч. Адамс
73'
ГОЛ! 0:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Армстронг
69'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Обафеми
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
67'
Желтая карточка
Ф. Томори
62'
Желтая карточка
Н. Канте
62'
Желтая карточка
Жоржиньо
58'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Зума
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Обафеми
Пас отдал
П. Хейбьерг
30'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Кепа
22
Рюдигер
4
Зума
23
Томори
33
Эмерсон
91
Канте
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
4-5-1
29
МакКарти
21
Соареш
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
34
Адамс
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Обафеми
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
4
Зума
7
Маунт
7
Маунт
4
Зума
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
34
Адамс
17
Буфал
17
Буфал
34
Адамс
17
Армстронг
21
Ромеу
21
Ромеу
17
Армстронг
21
Обафеми
28
Ингс
28
Ингс
21
Обафеми
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Челси - Саутгемптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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