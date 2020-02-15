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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 15 февраля 2020
Саутгемптон
15.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
18'
Д. Ингс
2'
Э. Вествуд
60'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
Желтая карточка
М. Обафеми
88'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
86'
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Уокер-Питерс
73'
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Хендрик
44'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Буфал
39'
26'
Желтая карточка
Д. Хендрик
22'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
18'
Желтая карточка
Я. Вестергор
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
17
Буфал
28
Ингс
7
Лонг
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
18
Тэйлор
15
Ми
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
7
Лонг
34
Адамс
34
Адамс
7
Лонг
17
Буфал
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Буфал
2
Уокер-Питерс
21
Обафеми
21
Обафеми
2
Уокер-Питерс
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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