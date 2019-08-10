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АПЛ 2026/2027
Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 10 августа 2019
Бернли
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
63'
Э. Барнс
70'
Э. Барнс
75'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Саутгемптон
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
84'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Макнил
84'
ГОЛ! 3:0!
Й. Берг Гудмундссон
75'
73'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Стивенс
73'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 2:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Э. Питерс
70'
66'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Э. Питерс
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
3-2-4-1
1
Ганн
5
Стивенс
5
Беднарек
23
Вестергор
7
Валери
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
34
Адамс
28
Ингс
11
Макнил
12
Леннон
12
Леннон
11
Макнил
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
5
Стивенс
17
Буфал
17
Буфал
5
Стивенс
34
Адамс
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
34
Адамс
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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