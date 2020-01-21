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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 21 января 2020
Кристал Пэлас
21.01.2020, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
22'
Н. Редмонд
48'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
84'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
М. Обафеми
74'
Желтая карточка
Н. Редмонд
Желтая карточка
Д. Томкинс
74'
71'
Желтая карточка
О. Ромеу
70'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Ш. Лонг
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Тосун
69'
Замена
М. Майер
️️️️
Ш. Куяте
62'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Келли
62'
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Н. Редмонд
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Стивенс
21'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
24
Кэхилл
5
Томкинс
16
Келли
8
Куяте
44
Ридевальд
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
23
Тосун
4-4-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
23
Вестергор
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Обафеми
7
Лонг
16
Келли
25
Уорд
25
Уорд
16
Келли
8
Куяте
7
Майер
7
Майер
8
Куяте
23
Тосун
29
Уикхэм
29
Уикхэм
23
Тосун
21
Обафеми
34
Адамс
34
Адамс
21
Обафеми
21
Соареш
21
Ромеу
21
Ромеу
21
Соареш
7
Лонг
28
Ингс
28
Ингс
7
Лонг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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