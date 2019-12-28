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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 28 декабря 2019
Саутгемптон
28.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
74'
Д. Ингс
50'
Д. Томкинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
85'
Желтая карточка
Д. МакАртур
84'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Буфал
68'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Ч. Адамс
63'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Томкинс
Пас отдал
Л. Миливойевич
32'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
21
Соареш
34
Адамс
23
Хейбьерг
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
17
Буфал
28
Ингс
3-1-3-2-1
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
12
Сахо
44
Ридевальд
16
МакКарти
19
Миливойевич
11
МакАртур
7
Майер
10
Заа
10
Айю
17
Буфал
17
Армстронг
17
Армстронг
17
Буфал
34
Адамс
12
Дженепо
12
Дженепо
34
Адамс
7
Майер
8
Куяте
8
Куяте
7
Майер
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
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