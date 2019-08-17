Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 17 августа 2019
Саутгемптон
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
83'
Д. Ингс
45+1'
С. Мане
71'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
89'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
М. Дженепо
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ингс
83'
79'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
79'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
Замена
М. Дженепо
️️️️
Р. Бертранд
77'
74'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Милнер
71'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Мане
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
68'
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Ромеу
64'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
О. Ромеу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Ливерпуль
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-5
1
Ганн
4
Йошида
23
Вестергор
5
Беднарек
5
Бертранд
7
Валери
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
34
Адамс
30
Уорд-Проус
4-3-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
34
Адамс
17
Армстронг
17
Армстронг
34
Адамс
5
Бертранд
12
Дженепо
12
Дженепо
5
Бертранд
21
Ромеу
28
Ингс
28
Ингс
21
Ромеу
20
Милнер
6
Фабиньо
6
Фабиньо
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Ливерпуль
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+