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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 22 февраля 2020
Саутгемптон
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
8'
Ш. Лонг
90+5'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
С. Армстронг
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Ч. Адамс
90'
+5
90'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
81'
Замена
Борха
️️️️
М. Накамба
Замена
О. Ромеу
️️️️
У. Смоллбоун
80'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
73'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ш. Лонг
73'
72'
Желтая карточка
П. Рейна
59'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Э. Конса
45'
+4
Желтая карточка
Э. Конса
28'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
М. Дженепо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Борха
ЦФ
3-4-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
23
Хейбьерг
17
Армстронг
12
Смоллбоун
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
28
Ингс
7
Лонг
3-2-2-2-1
25
Рейна
30
Хаус
2
Мингс
15
Конса
24
Жилберт
23
Таргетт
12
Луис
6
Накамба
21
Эль-Гази
10
Грилиш
25
Саматта
12
Смоллбоун
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Смоллбоун
28
Ингс
34
Адамс
34
Адамс
28
Ингс
7
Лонг
21
Обафеми
21
Обафеми
7
Лонг
15
Конса
14
Хурихейн
14
Хурихейн
15
Конса
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
6
Накамба
17
Борха
17
Борха
6
Накамба
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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