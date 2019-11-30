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Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 30 ноября 2019
Саутгемптон
30.11.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
78'
Д. Ингс
83'
Д. Уорд-Проус
24'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд-Проус
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
78'
Желтая карточка
Н. Редмонд
48'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
21
Соареш
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
12
Дженепо
21
Обафеми
28
Ингс
3-3-2-1-1
12
Фостер
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
25
Масина
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
10
Деулофеу
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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