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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 01 февраля 2020
Ливерпуль
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Саутгемптон
47'
А. Окслэд-Чемберлен
60'
Д. Хендерсон
72'
М. Салах
90'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
90'
89'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хендерсон
88'
82'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Дженепо
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Вейналдум
81'
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
72'
70'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
70'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
65'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 2:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Фирмино
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Р. Фирмино
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
9
Фирмино
3-4-1-2
29
МакКарти
5
Стивенс
5
Беднарек
5
Бертранд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
7
Лонг
28
Ингс
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Лаллана
14
Хендерсон
23
Вейналдум
18
Минамино
18
Минамино
23
Вейналдум
12
Дженепо
17
Буфал
17
Буфал
12
Дженепо
7
Лонг
34
Адамс
34
Адамс
7
Лонг
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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