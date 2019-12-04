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Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 04 декабря 2019
Саутгемптон
04.12.2019, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
22'
Д. Ингс
43'
Р. Бертранд
65'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
Замена
М. Йошида
️️️️
Ш. Лонг
85'
83'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
77'
Замена
О. Ромеу
️️️️
М. Дженепо
72'
65'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пукки
Пас отдал
А. Теттей
62'
Желтая карточка
С. Бирам
Желтая карточка
М. Дженепо
59'
46'
Замена
А. Теттей
️️️️
И. Амаду
46'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ! 2:0!
Р. Бертранд
Пас отдал
Ш. Лонг
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
21
Соареш
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
12
Дженепо
7
Лонг
28
Ингс
4-2-1-2-1
23
Крул
3
Бирам
4
Циммерманн
4
Годфри
3
Ааронс
10
Амаду
28
Трибулл
23
МакЛин
11
Эрнандес
10
Кантвелл
20
Пукки
7
Лонг
4
Йошида
4
Йошида
7
Лонг
28
Ингс
34
Адамс
34
Адамс
28
Ингс
12
Дженепо
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Дженепо
28
Трибулл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
28
Трибулл
10
Амаду
6
Теттей
6
Теттей
10
Амаду
10
Кантвелл
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Кантвелл
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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