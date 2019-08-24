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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 24 августа 2019
Брайтон
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
55'
М. Дженепо
90+1'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Саутгемптон
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Буфал
Желтая карточка
М. Монтойя
89'
84'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Ингс
82'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
80'
Замена
С. Буфал
️️️️
Ч. Адамс
Замена
П. Гросс
️️️️
Д. Стивенс
78'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Н. Мопе
74'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Мач
68'
62'
Желтая карточка
М. Дженепо
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Дженепо
Пас отдал
Д. Ингс
53'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Я. Валери
Красная карточка
Ф. Андоне
30'
21'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-2-1-3
13
Райан
5
Данк
33
Берн
25
Даффи
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
7
Андоне
11
Мопе
19
Троссард
4-5-1
1
Ганн
7
Валери
5
Беднарек
23
Вестергор
4
Дансо
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
34
Адамс
27
Редмонд
21
Ромеу
28
Ингс
16
Стивенс
13
Гросс
13
Гросс
16
Стивенс
7
Мач
9
Локадия
9
Локадия
7
Мач
11
Мопе
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Мопе
34
Адамс
17
Буфал
17
Буфал
34
Адамс
28
Ингс
17
Армстронг
17
Армстронг
28
Ингс
7
Валери
12
Дженепо
12
Дженепо
7
Валери
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
0 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Фалмер
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