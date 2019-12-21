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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 21 декабря 2019
Астон Вилла
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
75'
Д. Грилиш
21'
Д. Ингс
31'
Д. Стивенс
51'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Коджиа
87'
87'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
82'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ш. Лонг
76'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 1:3!
Д. Грилиш
75'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
68'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
67'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
К. Хурихейн
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ингс
44'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стивенс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. МакГинн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-3-2-1
22
Хитон
23
Таргетт
3
Энгелс
30
Хаус
24
Жилберт
7
МакГинн
12
Луис
14
Хурихейн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-4-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
5
Беднарек
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
17
Армстронг
7
Лонг
28
Ингс
7
МакГинн
6
Накамба
6
Накамба
7
МакГинн
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
14
Хурихейн
26
Коджиа
26
Коджиа
14
Хурихейн
17
Армстронг
21
Ромеу
21
Ромеу
17
Армстронг
28
Ингс
34
Адамс
34
Адамс
28
Ингс
7
Лонг
21
Обафеми
21
Обафеми
7
Лонг
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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