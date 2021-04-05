Джек Уилшир - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Уилшир
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|64
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Уилшир
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|14
|1
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)
|17.05.2021
|81' -89'
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.05.2021
|1' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|90'
|24.04.2021
|1' -77'
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:4
|Борнмут (Борнмут)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Борнмут (Борнмут)
|13.04.2021
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|10.04.2021
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Ковентри (Ковентри)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:2
|Борнмут (Борнмут)
|02.04.2021
|1' -68'
|Борнмут (Борнмут)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.03.2021
|1' -71'
|Борнмут (Борнмут)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:3
|Барнсли (Барнсли)
|06.03.2021
|84' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|27.02.2021
|76' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|90' 90'
|24.02.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|20.02.2021
|1' -67'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Борнмут (Борнмут)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.02.2021
|1' -66'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|06.02.2021
|1' -67'
|Борнмут (Борнмут)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|61' 36'
|02.02.2021
|1' -46'
|Борнмут (Борнмут)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|29.01.2021
|48' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)
|19.01.2021
|77' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)