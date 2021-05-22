Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джек Уилшир - статистика

Завершил карьеру
1 января 1992 (34)
#10 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
14
1
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брентфорд
3 : 1
22.05.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Борнмут
1 : 0
17.05.2021
Брентфорд
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Борнмут
0 : 2
08.05.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
01.05.2021
Борнмут
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Борнмут
0 : 1
24.04.2021
Брентфорд
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
1 : 4
21.04.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Норвич Сити
1 : 3
17.04.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
13.04.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Борнмут
4 : 1
10.04.2021
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкберн
0 : 2
05.04.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Борнмут
3 : 1
02.04.2021
Мидлсбро
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Борнмут
3 : 0
16.03.2021
Суонси
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Борнмут
2 : 3
13.03.2021
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
1 : 1
06.03.2021
Борнмут
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Борнмут
1 : 0
27.02.2021
Уотфорд
76' - 90'
90'
90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Борнмут
1 : 2
24.02.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
20.02.2021
Борнмут
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Борнмут
1 : 0
17.02.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
13.02.2021
Борнмут
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Борнмут
3 : 2
06.02.2021
Бирмингем Сити
1' - 67'
61'
36'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Борнмут
1 : 2
02.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
3 : 1
29.01.2021
Борнмут
48' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
1 : 0
19.01.2021
Борнмут
77' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
26
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+