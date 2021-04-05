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    Джек Уилшир - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джек
    Фамилия Уилшир
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1992 (31 год)
    Рост 170
    Вес 64
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 14 1 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Борнмут (Борнмут)
    17.05.2021 81' -89' Борнмут (Борнмут) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    08.05.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.05.2021 1' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    90'
    24.04.2021 1' -77' Борнмут (Борнмут) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    21.04.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:4 Борнмут (Борнмут)
    17.04.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:3 Борнмут (Борнмут)
    13.04.2021 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Борнмут (Борнмут)
    10.04.2021 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Ковентри (Ковентри)
    05.04.2021 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:2 Борнмут (Борнмут)
    02.04.2021 1' -68' Борнмут (Борнмут) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.03.2021 1' -71' Борнмут (Борнмут) 3:0 Суонси (Суонси)
    13.03.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:3 Барнсли (Барнсли)
    06.03.2021 84' -90' Престон (Престон) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    27.02.2021 76' -90' Борнмут (Борнмут) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    90' 90'
    24.02.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    20.02.2021 1' -67' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Борнмут (Борнмут)
    17.02.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.02.2021 1' -66' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    06.02.2021 1' -67' Борнмут (Борнмут) 3:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    61' 36'
    02.02.2021 1' -46' Борнмут (Борнмут) 1:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    29.01.2021 48' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Борнмут (Борнмут)
    19.01.2021 77' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Борнмут (Борнмут)
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