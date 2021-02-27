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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 27 февраля 2021
Борнмут
27.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
62'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
Вторая желтая
Д. Уилшир
90'
+9
90'
+7
Вторая желтая
Ж. Педро
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+5
Желтая карточка
Д. Уилшир
90'
+4
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Б. Пирсон
86'
84'
Замена
С. Перица
️️️️
К. Сема
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Соланке
80'
76'
Замена
A. Lazaar
️️️️
А. Масина
76'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Станислас
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
С. Кук
62'
60'
Желтая карточка
Н. Чалоба
49'
Желтая карточка
У. Хьюз
Желтая карточка
Л. Кук
47'
34'
Желтая карточка
А. Масина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
27
Кук
6
Келли
15
Смит
4
Пирсон
4
Кук
8
Лерма
19
Станислас
7
Данжума
19
Соланке
4-1-3-1-1
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
20
Кэткарт
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
4
Пирсон
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Пирсон
19
Станислас
10
Уилшир
10
Уилшир
19
Станислас
19
Соланке
7
Лонг
7
Лонг
19
Соланке
12
Сема
18
Перица
18
Перица
12
Сема
25
Масина
0
0
25
Масина
15
Чалоба
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Чалоба
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
11
Филип Зинкернагель
ПВ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
33
Роб Эллиот
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Остались в запасе
11
Филип Зинкернагель
ПВ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
33
Роб Эллиот
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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