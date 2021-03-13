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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Барнсли
Борнмут - Барнсли: обзор матча 13 марта 2021
Борнмут
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 3
Завершен
Барнсли
22'
А. Данжума
45+1'
Д. Соланке
16'
М. Хелик
60'
Д. Фризер
80'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Барнсли
Желтая карточка
Л. Келли
86'
80'
ГОЛ! 2:3!
К. Моррис
Пас отдал
А. Моуатт
Желтая карточка
С. Сарридж
78'
75'
Желтая карточка
К. Моррис
67'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Д. Фризер
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Б. Пирсон
65'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ш. Лонг
65'
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Фризер
46'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Уильямс
46'
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
ГОЛ! 2:1!
Д. Соланке
Пас отдал
А. Данжума
45'
+1
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
45'
+1
43'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
24'
Желтая карточка
К. Вудроу
ГОЛ! 1:1!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Станислас
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелик
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Бегович
6
Келли
15
Смит
4
Пирсон
20
Картер-Викерс
27
Кук
8
Лерма
19
Станислас
7
Данжума
19
Соланке
7
Лонг
3-2-2-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
28
Уильямс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
8
Чаплин
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
4
Пирсон
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Пирсон
7
Лонг
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Лонг
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
28
Фризер
9
Дайк
9
Дайк
28
Фризер
28
Уильямс
4
Стайлс
4
Стайлс
28
Уильямс
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
Остались в запасе
Борнмут
Барнсли
17
Родриго Рикельме
ПВ
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Борнмут - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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