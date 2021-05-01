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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Борнмут
Уиком Уондерерс - Борнмут: обзор матча 01 мая 2021
Уиком Уондерерс
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
4'
У. Икпеазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Борнмут
90'
+3
Замена
Д. Земура
️️️️
Д. Рико
90'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
Д. Найт
79'
Замена
Д. Обита
️️️️
К. Томпсон
79'
67'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Станислас
67'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Брукс
Желтая карточка
Д. Якобсон
53'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Д. Гриммер
41'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Адениран
12'
ГОЛ! 1:0!
У. Икпеазу
Пас отдал
Д. МакКарти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-5-2
13
Стокдейл
3
Якобсон
26
МакКарти
26
Стюарт
2
Гриммер
35
Адениран
6
Томпсон
12
МакКлири
44
Оньединма
9
Икпеазу
15
Мускве
3-2-1-3-1
31
Бегович
4
Пирсон
2
Мефам
20
Картер-Викерс
3
Стейси
15
Рико
10
Уилшир
17
Рикельме
7
Брукс
19
Станислас
9
Сарридж
35
Адениран
20
Найт
20
Найт
35
Адениран
2
Гриммер
7
Уилер
7
Уилер
2
Гриммер
Найт
17
Тафазолли
17
Тафазолли
Найт
6
Томпсон
21
Обита
21
Обита
6
Томпсон
19
Станислас
19
Энтони
19
Энтони
19
Станислас
15
Рико
33
Земура
33
Земура
15
Рико
7
Брукс
7
Лонг
7
Лонг
7
Брукс
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Анис Мехмети
АП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
7
Арно Данжума
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Анис Мехмети
АП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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