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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Борнмут
Хаддерсфилд Таун - Борнмут: обзор матча 13 апреля 2021
Хаддерсфилд Таун
13.04.2021, вторник, 19:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
76'
Д. Хогг
15'
Ф. Биллинг
45'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Борнмут
90'
+3
Желтая карточка
С. Сарридж
87'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Соланке
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Холмс
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хогг
Пас отдал
Д. Холмс
76'
72'
Замена
Д. Станислас
️️️️
А. Данжума
Замена
С. Хай
️️️️
Ж. Бакуна
71'
64'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Брукс
Замена
С. Томас
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
54'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
54'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
И. Мбенза
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Б. Пирсон
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
12'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-5-1-1
1
Шофилд
4
Эдмондс-Грин
36
Кио
23
Сарр
7
Бакуна
14
Холмс
6
Хогг
7
Мбенза
27
О'Брайен
11
Роу
22
Кэмпбелл
3-2-2-2-1
31
Бегович
4
Пирсон
15
Смит
27
Кук
6
Келли
20
Картер-Викерс
8
Биллинг
8
Лерма
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
4
Эдмондс-Грин
7
Томас
7
Томас
4
Эдмондс-Грин
7
Бакуна
7
Хай
7
Хай
7
Бакуна
14
Холмс
21
Браун
21
Браун
14
Холмс
7
Мбенза
17
Ааронс
17
Ааронс
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
7
Данжума
19
Станислас
19
Станислас
7
Данжума
7
Брукс
3
Стейси
3
Стейси
7
Брукс
19
Соланке
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Соланке
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Борнмут
2
Жоэл Перейра
ВР
2
Пипа
ПЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
2
Пипа
ПЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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