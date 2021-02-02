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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Шеффилд Уэнсдэй
Борнмут - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 февраля 2021
Борнмут
02.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
66'
Д. Станислас (П)
44'
К. Патерсон
90'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Шеффилд Уэнсдэй
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Роудс
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Станислас
87'
83'
Желтая карточка
Ш. Данкли
79'
Замена
М. Луонго
️️️️
Й. Пелюпесси
79'
Замена
K. Harris
️️️️
Л. Палмер
79'
Замена
Ш. Данкли
️️️️
О. Урогиде
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Станислас
66'
66'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Э. Качунга
55'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Д. Уилшир
46'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Соланке
46'
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Стейси
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
6
Келли
27
Кук
2
Мефам
3
Стейси
10
Уилшир
4
Кук
7
Данжума
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
3-2-4-1
27
Вествуд
12
Лис
3
Урогиде
13
Патерсон
5
Хатчинсон
24
Пенни
2
Палмер
10
Беннэн
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Качунга
19
Станислас
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Станислас
3
Стейси
15
Смит
15
Смит
3
Стейси
10
Уилшир
8
Лерма
8
Лерма
10
Уилшир
19
Соланке
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Соланке
3
Урогиде
22
Данкли
22
Данкли
3
Урогиде
10
Качунга
10
Виндасс
10
Виндасс
10
Качунга
2
Палмер
7
7
2
Палмер
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
6
Пелюпесси
21
Луонго
21
Луонго
6
Пелюпесси
Остались в запасе
Борнмут
Шеффилд Уэнсдэй
23
Уилл Деннис
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Борнмут - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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