Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Борнмут
Рединг - Борнмут: обзор матча 29 января 2021
Рединг
29.01.2021, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
24'
Д. Лорент
31'
Т. Макинтайр
43'
Л. Жоао
85'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Борнмут
Замена
Э. Идом
️️️️
Т. Холмс
88'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Л. Жоао
88'
Замена
T. Esteves
️️️️
М. Олисе
88'
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Станислас
81'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Эджария
77'
Замена
А. Семеду
️️️️
Д. Свифт
72'
48'
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Рико
48'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Данжума
48'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Ж. Лерма
ГОЛ! 3:0!
Л. Жоао
Пас отдал
О. Эджария
43'
Желтая карточка
Д. Свифт
34'
31'
Желтая карточка
Д. Рико
ГОЛ! 2:0!
Т. Макинтайр
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лорент
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Макинтайр
5
Моррисон
12
Холмс
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
17
Олисе
29
Лорент
19
Жоао
4-3-1-2
31
Бегович
3
Стейси
27
Кук
2
Мефам
15
Рико
8
Лерма
4
Кук
8
Биллинг
7
Данжума
19
Соланке
7
Кинг
14
Эджария
23
23
14
Эджария
12
Холмс
17
Идом
17
Идом
12
Холмс
8
Свифт
30
Семеду
30
Семеду
8
Свифт
17
Олисе
19
19
17
Олисе
19
Жоао
11
Мейте
11
Мейте
19
Жоао
8
Биллинг
19
Станислас
19
Станислас
8
Биллинг
7
Данжума
7
Брукс
7
Брукс
7
Данжума
15
Рико
15
Смит
15
Смит
15
Рико
8
Лерма
10
Уилшир
10
Уилшир
8
Лерма
Остались в запасе
Рединг
Борнмут
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
23
Уилл Деннис
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Рединг - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Борнмут
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+