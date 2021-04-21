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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Борнмут
Миллуолл - Борнмут: обзор матча 21 апреля 2021
Миллуолл
21.04.2021, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 4
Завершен
Борнмут
49'
Д. Уоллес
16'
Ф. Биллинг
27'
А. Данжума
44'
Д. Брукс
67'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Борнмут
80'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Д. МакНамара
80'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Зохоре
78'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Уоллес
78'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Вудс
78'
68'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Соланке
68'
Замена
Д. Станислас
️️️️
А. Данжума
67'
ГОЛ! 1:4!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Д. Купер
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уоллес
49'
Замена
К. Мэхони
️️️️
A. Pearce
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Соланке
40'
Замена
Д. Рико
️️️️
Л. Келли
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Данжума
Пас отдал
А. Бегович
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-2-4-1
33
Биалковски
15
5
Купер
2
Мэлони
12
Эванс
20
МакНамара
18
Вудс
16
Митчелл
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
7
Зохоре
3-2-2-2-1
31
Бегович
6
Келли
4
Пирсон
27
Кук
3
Стейси
20
Картер-Викерс
8
Лерма
8
Биллинг
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
17
Уоллес
7
Бьюри
7
Бьюри
17
Уоллес
15
11
Мэхони
11
Мэхони
15
18
Вудс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Вудс
7
Зохоре
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Зохоре
7
Данжума
19
Станислас
19
Станислас
7
Данжума
6
Келли
15
Рико
15
Рико
6
Келли
19
Соланке
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Соланке
Остались в запасе
Миллуолл
Борнмут
15
Hayden Muller
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
15
Hayden Muller
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Миллуолл - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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