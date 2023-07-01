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Джек Уилшир
Новости
Джек Уилшир - новости
Завершил карьеру
1 января 1992 (34)
#10 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Англия
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Публикации
Уилшир: «В 16 лет я обменялся футболками с Беллами, а через минуту он вытирал ею бутсы»
2023.07.01 19:50
1
Фото
Уилшир возглавил юношескую команду «Арсенала». Он закончил карьеру в 30 лет
2022.07.11 22:31
Джек Уилшир закончил карьеру в 30-летнем возрасте
2022.07.08 15:25
30-летний Уилшир может начать тренерскую карьеру в «Арсенале»
2022.06.30 07:34
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
2022.02.21 23:58
Фото
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
2022.02.20 21:38
2
Фото
Экс-полузащитник «Арсенала» Уилшир вернулся в «Борнмут»
2021.01.18 19:33
Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»
2020.05.27 07:46
2
Щесны: «На моей свадьбе Уилшир так набрался, что мы нашли его спящим в кустах»
2019.03.17 07:59
6
Daily Mail: Уилшир из-за травмы может пропустить остаток сезона
2019.02.02 10:21
2
Уилшир получил очередную травму. Он выбыл на пять недель
2018.12.18 09:12
1
Уилшир: «Если бы Венгер остался, то и я бы не ушел из «Арсенала»
2018.10.22 11:25
2
У Уилшира обнаружили воспаление после операции на голеностопе
2018.10.19 10:17
1
Уилшир – о Рэмзи: «Это будущий капитан «Арсенала». Я бы сохранил его в клубе»
2018.10.18 19:12
1
Уилшир получил травму голеностопа и выбыл на 6 недель
2018.09.18 09:44
3
Видео
Уилшир стал игроком «Вест Хэма»
2018.07.09 17:25
2
Уилшир может перейти в «Вест Хэм»
2018.07.06 02:03
Уилшир начал переговоры с «Фенербахче»
2018.06.29 11:15
«Милан» и «Фенербахче» претендуют на Уилшира
2018.06.22 12:50
Уилшир объявил об уходе из «Арсенала» после встречи с Эмери
2018.06.20 08:43
2
Уилшир выдвинул ультиматум «Арсеналу»
2018.06.08 11:05
6
Уилшир может перейти в «ПСЖ»
2018.05.20 09:29
Уилшир: «Разочарован, что не еду на чемпионат мира-2018»
2018.05.18 01:06
5
«Арсенал» готов сохранить текущий уровень зарплаты Уилширу в новом контракте
2018.05.08 06:51
«Арсенал» намерен удержать Уилшира и предложил ему долгосрочный контракт
2018.04.19 17:56
1
«Эвертон» уверен, что бесплатно получит Уилшира
2018.04.12 11:30
Уилшер: «Арсеналу» предстоит большой матч с ЦСКА»
2018.04.03 16:25
4
«Арсенал» хочет продлить контракт с Уилширом
2018.03.30 08:31
Уилшир из-за травмы пропустит матч против Италии
2018.03.25 14:48
Венгер хочет сделать Уилшира капитаном «Арсенала»
2018.03.25 09:23
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2
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