Щесны: «На моей свадьбе Уилшир так набрался, что мы нашли его спящим в кустах»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мнением о своем бывшем партнере по «Арсеналу» полузащитнике Джеке Уилшире. Футболисты вместе выступали за лондонский клуб с 2009-го по 2017-й год.

«Уилшир – мой лучший друг, равно как и Гжегож Крыховяк. На моей свадьбе он так набрался, что мы два часа везде его искали. Потом мы обнаружили Джека спящим в кустах.

К сожалению, он получил травму, которую в конечном счете так и не смог вылечить. Она приводила к новым повреждениям.

Уилшир – один из талантливейших футболистов, которых я встречал. Но из-за травмы он теперь выступает в «Вест Хэме», а не в топ-клубе Европы»,– сказал Щесны в интервью YouTube-каналу Foot Truck.