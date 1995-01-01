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    Щесны: «На моей свадьбе Уилшир так набрался, что мы нашли его спящим в кустах»

    Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мнением о своем бывшем партнере по «Арсеналу» полузащитнике Джеке Уилшире. Футболисты вместе выступали за лондонский клуб с 2009-го по 2017-й год.

    «Уилшир – мой лучший друг, равно как и Гжегож Крыховяк. На моей свадьбе он так набрался, что мы два часа везде его искали. Потом мы обнаружили Джека спящим в кустах.

    К сожалению, он получил травму, которую в конечном счете так и не смог вылечить. Она приводила к новым повреждениям.

    Уилшир – один из талантливейших футболистов, которых я встречал. Но из-за травмы он теперь выступает в «Вест Хэме», а не в топ-клубе Европы»,– сказал Щесны в интервью YouTube-каналу Foot Truck.

    Источник: YouTube-канал Foot Truck

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1019

      владимир миронов 12 часов назад

      Это чисто по-русски, дать ему российское гражданство, не подведет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1400

      BlackMurder 13 часов назад

      Аршавин коня ипал по синьке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      sergeIKAZ 15 часов назад

      Да, не только у нас умеют бухать оказывается.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +417

      AHTUNGBOL > sergeIKAZ 14 часов назад

      Это называется "НЕ умеют бухать", если ты умеешь пить, то никогда не проснёшься в кустах...

      5
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      Рейтинг: +585

      Dizayner > AHTUNGBOL 1 час назад

      он походу даже и не проснулся, его нашли в кустах и разбудили)) представляю себе, бегает такой жених, Джэк ау, Джэк ты где там мать твою))))))))



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