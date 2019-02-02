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    Daily Mail: Уилшир из-за травмы может пропустить остаток сезона

    Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир получил травму голеностопа в матче 14 тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:0).

    18 декабря издание Mirror сообщило о том, что 27-летний англичанин усугубил повреждение. Согласно Daily Mail, срок его восстановления оценивается в 6-8 недель. При этом в клубе существует версия, что хавбек может пропустить остаток сезона.

    В текущем сезоне Уилшир отдал одну результативную передачу в пяти матчах всех турниров.

    • Он выступает за лондонский клуб с июля.
    • С 2008 года принадлежал «Арсеналу».

    Источник: Daily Mail

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    02.02.2019 10:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 февраля 2019, 12:58

      Да пора уже ему на пенсию

      2
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      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Skull_Boy 2 февраля 2019, 18:11

      Скорее ты пойдешь русский пердун на пенсию чем он

      0
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