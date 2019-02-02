Daily Mail: Уилшир из-за травмы может пропустить остаток сезона

Да пора уже ему на пенсию
Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир получил травму голеностопа в матче 14 тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:0).
18 декабря издание Mirror сообщило о том, что 27-летний англичанин усугубил повреждение. Согласно Daily Mail, срок его восстановления оценивается в 6-8 недель. При этом в клубе существует версия, что хавбек может пропустить остаток сезона.
В текущем сезоне Уилшир отдал одну результативную передачу в пяти матчах всех турниров.
- Он выступает за лондонский клуб с июля.
- С 2008 года принадлежал «Арсеналу».