Уилшир выдвинул ультиматум «Арсеналу»

если правда то неправильный способ договориться о новом контракте выбрал, руководство быстро найдет замену, да и он не того статуса игрок чтобы выдвигать ультиматум.
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир выдвинул ультиматум новому главному тренеру команды Унаи Эмери относительно своего статуса.
Футболист хочет иметь достаточно игрового времени в следующем сезоне, чтобы считаться игроком основного состава. Сейчас представители игрока ведут переговоры с клубом о продлении его контракта.
«Арсенал» уже дважды делал предложение Уилширу, увеличив в последнем из них недельный оклад до 125 тысяч фунтов стерлингов. Ранее игрок отклонил предложение в размере 100 тысяч плюс бонусы.