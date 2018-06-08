Уилшир выдвинул ультиматум «Арсеналу»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир выдвинул ультиматум новому главному тренеру команды Унаи Эмери относительно своего статуса.

Футболист хочет иметь достаточно игрового времени в следующем сезоне, чтобы считаться игроком основного состава. Сейчас представители игрока ведут переговоры с клубом о продлении его контракта.

«Арсенал» уже дважды делал предложение Уилширу, увеличив в последнем из них недельный оклад до 125 тысяч фунтов стерлингов. Ранее игрок отклонил предложение в размере 100 тысяч плюс бонусы.