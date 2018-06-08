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    Уилшир выдвинул ультиматум «Арсеналу»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир выдвинул ультиматум новому главному тренеру команды Унаи Эмери относительно своего статуса.

    Футболист хочет иметь достаточно игрового времени в следующем сезоне, чтобы считаться игроком основного состава. Сейчас представители игрока ведут переговоры с клубом о продлении его контракта.

    «Арсенал» уже дважды делал предложение Уилширу, увеличив в последнем из них недельный оклад до 125 тысяч фунтов стерлингов. Ранее игрок отклонил предложение в размере 100 тысяч плюс бонусы.

    Источник: Evening Standard

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    08.06.2018 11:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:19

      если правда то неправильный способ договориться о новом контракте выбрал, руководство быстро найдет замену, да и он не того статуса игрок чтобы выдвигать ультиматум.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:14

      Трудно будет Эмери иметь дело с такими игроками.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 8 июня 2018, 12:22

      Крайне редко, статус игрока подкрепляется ультиматумами и декларированием своих хотелок... Зарвавшийся засранец...

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 11:46

      Роналду тоже выдвинул ультиматум своему клубу. Итог вы знаете)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июня 2018, 11:14

      Пусть ещё объявит сухую голодовку. Деньги с агентами все научились выбивать, так бы играли. Не тот футболист, чтобы ультиматумы выдвигать и зарплату существенно ему подымать в клубе. Таких за борт, не дожидаясь бунта на корабле...

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 8 июня 2018, 11:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хочет играть в стартовом составе, так бл9 тренируйся доказывай, а то бегает бревно и не знает что делать и тогда тебе в Россию надо, тут таких полно и платят в разы больше, чем в Лондоне

      -39
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