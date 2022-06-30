30-летний Уилшир может начать тренерскую карьеру в «Арсенале»

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир может закончить профессиональную карьеру в 30 лет.
Сегодня истекает его контракт с датским «Орхусом», после чего футболист станет свободным агентом.
Уилширу предложили стать тренером в академии «Арсенала» и возглавить команду U23 или U18.
Глава академии Пер Мертезакер уже общался с хавбеком по поводу возможного сотрудничества.
- Уилшир – воспитанник «Арсенала».
- Он числился в клубе до 2018 года.
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Источник: Evening Standard