30-летний Уилшир может начать тренерскую карьеру в «Арсенале»

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир может закончить профессиональную карьеру в 30 лет.

Сегодня истекает его контракт с датским «Орхусом», после чего футболист станет свободным агентом.

Уилширу предложили стать тренером в академии «Арсенала» и возглавить команду U23 или U18.

Глава академии Пер Мертезакер уже общался с хавбеком по поводу возможного сотрудничества.

Уилшир – воспитанник «Арсенала».

Он числился в клубе до 2018 года.

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