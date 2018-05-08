«Арсенал» готов сохранить текущий уровень зарплаты Уилширу в новом контракте

Руководство «Арсенала» продолжает работать над возможностью сохранения в составе полузащитника Джека Уилшира, который через месяц может стать свободным агентом.

Клуб подготовил улучшенное предложение 26-летнему футболисту. В нем сохранен его текущий уровень зарплаты в размере 110 тысяч фунтов в неделю, а также добавлены бонусы.

Первое предложение «Арсенала» составляло зарплату в 90 тысяч плюс бонусы, что не устроило игрока, он отклонил такое предложение. Известно, что в его услугах заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».