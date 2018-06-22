«Милан» и «Фенербахче» претендуют на Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может перейти в «Милан» или «Фенербахче», сообщает Calciomercato.

Ожидается, что клубы свяжутся с представителями англичанина в период летнего трансферного окна.

29 июня англичанин станет свободным агентом. Ранее он сообщил, что решил покинуть клуб после разговора с новым главным тренером клуба Унаи Эмери.

Футболист провел в клубной системе «канониров» 17 лет.

Также известно об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».

Уилшир не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018.