«Милан» и «Фенербахче» претендуют на Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может перейти в «Милан» или «Фенербахче», сообщает Calciomercato.
Ожидается, что клубы свяжутся с представителями англичанина в период летнего трансферного окна.
29 июня англичанин станет свободным агентом. Ранее он сообщил, что решил покинуть клуб после разговора с новым главным тренером клуба Унаи Эмери.
Футболист провел в клубной системе «канониров» 17 лет.
Также известно об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».
Уилшир не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018.
Источник: Calciomercato