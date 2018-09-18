Уилшир получил травму голеностопа и выбыл на 6 недель

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир повредил голеностоп на тренировке команды, которая состоялась в конце прошлой недели.

Футболист уже перенес операцию. По предварительным данным, его восстановление займет не менее шести недель.

Уилшир перешел в «Вест Хэм» прошедшим летом из «Арсенала». Он подписал с клубом трехлетний контракт.