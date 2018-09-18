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    Уилшир получил травму голеностопа и выбыл на 6 недель

    Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир повредил голеностоп на тренировке команды, которая состоялась в конце прошлой недели.

    Футболист уже перенес операцию. По предварительным данным, его восстановление займет не менее шести недель.

    Уилшир перешел в «Вест Хэм» прошедшим летом из «Арсенала». Он подписал с клубом трехлетний контракт.

    Источник: Guardian.com

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    18.09.2018 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:45

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------- https://nnna.ru/blogdk

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 сентября 2018, 12:18

      как так то...не везет ему и все((

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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 сентября 2018, 10:50

      снова травма....

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