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    Какой вы футболист?

    Уилшир: «Если бы Венгер остался, то и я бы не ушел из «Арсенала»

    Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир мог остаться в «Арсенале», который он покинул летом.

    «Если бы Венгер остался, то и я бы не ушел из «Арсенала». В первую очередь, из-за того влияния, которое он оказывал на мою карьеру.

    Венгер доверял мне капитанскую повязку и уважал меня. В тот момент я практически согласился остаться, но потом стало известно о уходе, и это изменило ситуацию», – рассказал футболист.

    Уилшир является воспитанником «Арсенала». Прошедшим летом он свободным агентом перешел в «Вест Хэм».

    Источник: Islington Gazette

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    22.10.2018 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 22 октября 2018, 19:37

      Сказал резервист ВХ, как на поле, так поражение, мертвечина с зарплатой 100к фунтов в неделю

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 22 октября 2018, 12:30

      Если бы не ушел Арсен, осталось бы то же самое болото. Без обид, Джек, но ты наряду с Рэмзи, Уолкоттом и прочими ассоциировался как вечно талантливая, вечно подающая надежды молодежь (которой сегодня - завтра стукнет уже тридцатник)...вечно так продолжаться не могло...

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