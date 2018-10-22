Уилшир: «Если бы Венгер остался, то и я бы не ушел из «Арсенала»

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир мог остаться в «Арсенале», который он покинул летом.

«Если бы Венгер остался, то и я бы не ушел из «Арсенала». В первую очередь, из-за того влияния, которое он оказывал на мою карьеру.

Венгер доверял мне капитанскую повязку и уважал меня. В тот момент я практически согласился остаться, но потом стало известно о уходе, и это изменило ситуацию», – рассказал футболист.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». Прошедшим летом он свободным агентом перешел в «Вест Хэм».