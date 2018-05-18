Уилшир: «Разочарован, что не еду на чемпионат мира-2018»

Полузащитник английского «Арсенала» Джек Уилшир выразил непонимание, почему он не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018. Хавбек считает, что он достоин сыграть в России.

«Я разочарован, что не еду на чемпионат мира. Весь сезон моя игра была достаточно сильной, не было травм, поэтому нужно было меня включать в заявку. Дали бы мне шанс – я бы показал состоятельность на поле», – написал игрок в социальной сети.

Состав «трех львов» выглядит так.