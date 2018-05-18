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    Уилшир: «Разочарован, что не еду на чемпионат мира-2018»

    Полузащитник английского «Арсенала» Джек Уилшир выразил непонимание, почему он не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018. Хавбек считает, что он достоин сыграть в России.

    «Я разочарован, что не еду на чемпионат мира. Весь сезон моя игра была достаточно сильной, не было травм, поэтому нужно было меня включать в заявку. Дали бы мне шанс – я бы показал состоятельность на поле», – написал игрок в социальной сети.

    Состав «трех львов» выглядит так.

    Источник: Twitter

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    18.05.2018 01:06
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:13

      К сожалению не всем удается попасть в состав сборной.Видимо ты Джек где то не доработал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:27

      значит так решил тренер, он видимо думает иначе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 мая 2018, 07:53

      три хороших матча - это еще не весь сезон!!! хотя конечно рад был бы его увидеть в Волгограде!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 мая 2018, 03:53

      Сам себя не похвалишь ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > Бухбух 18 мая 2018, 06:40

      Это точно.Время то идет,смена выросла,а он все не понимает)

      1
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