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    Уилшир – о Рэмзи: «Это будущий капитан «Арсенала». Я бы сохранил его в клубе»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поделился мнением о хавбеке лондонцев Аароне Рэмзи.

    «Он вырос для того, чтобы стать отличным игроком в составе «Арсенала». Мы знаем, что он может сделать для клуба.

    На мой взгляд, это будущий капитан «Арсенала». Я знаю, что он любит этот клуб. Мне сложно давать комментарии по этой теме, потому что я не в этой команде, но я знаю, что он отличный игрок. Если бы это зависело от меня, я бы хотел сохранить его», – сказал Уилшир.

    Ранее Рэмзи сообщил, что уйдет из «Арсенала». Игрок не договорился с клубом о новом контракте.

    Источник: Sky Sports

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    18.10.2018 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 октября 2018, 03:12

      Арсенал и Рэмзи как симбиоз... Жаль если уйдет...

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