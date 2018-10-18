Уилшир – о Рэмзи: «Это будущий капитан «Арсенала». Я бы сохранил его в клубе»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поделился мнением о хавбеке лондонцев Аароне Рэмзи.

«Он вырос для того, чтобы стать отличным игроком в составе «Арсенала». Мы знаем, что он может сделать для клуба.

На мой взгляд, это будущий капитан «Арсенала». Я знаю, что он любит этот клуб. Мне сложно давать комментарии по этой теме, потому что я не в этой команде, но я знаю, что он отличный игрок. Если бы это зависело от меня, я бы хотел сохранить его», – сказал Уилшир.

Ранее Рэмзи сообщил, что уйдет из «Арсенала». Игрок не договорился с клубом о новом контракте.