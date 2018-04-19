«Арсенал» намерен удержать Уилшира и предложил ему долгосрочный контракт

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Джеком Уилширом.

«У Уилшира есть предложение, мы хотим, чтобы он остался. Он его еще не подписал. Мы предложили долгосрочный контракт, надеюсь он подпишет его», – цитирует Венгера журналист Джеймс Олли в своем твитере.

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