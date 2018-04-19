«Арсенал» намерен удержать Уилшира и предложил ему долгосрочный контракт

хорошая тактика, предложить мало денег, чтобы футболист сам ушел. потом сказать что мы пытались... как следует нужно тряхнуть состав... устал от этого поколения неудачников...
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Джеком Уилширом.
«У Уилшира есть предложение, мы хотим, чтобы он остался. Он его еще не подписал. Мы предложили долгосрочный контракт, надеюсь он подпишет его», – цитирует Венгера журналист Джеймс Олли в своем твитере.
«Эвертон» уверен, что бесплатно получит Уилшира