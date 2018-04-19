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    «Арсенал» намерен удержать Уилшира и предложил ему долгосрочный контракт

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Джеком Уилширом.

    «У Уилшира есть предложение, мы хотим, чтобы он остался. Он его еще не подписал. Мы предложили долгосрочный контракт, надеюсь он подпишет его», – цитирует Венгера журналист Джеймс Олли в своем твитере.

    «Эвертон» уверен, что бесплатно получит Уилшира

    Источник: Twitter

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    19.04.2018 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 апреля 2018, 18:46

      хорошая тактика, предложить мало денег, чтобы футболист сам ушел. потом сказать что мы пытались... как следует нужно тряхнуть состав... устал от этого поколения неудачников...

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