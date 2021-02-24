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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Кардифф
Борнмут - Кардифф: обзор матча 24 февраля 2021
Борнмут
24.02.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
68'
Ш. Лонг
28'
Ш. Моррисон
37'
К. Мур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кардифф
Желтая карточка
Л. Келли
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Флинт
86'
Желтая карточка
К. Мур
77'
Желтая карточка
П. Нг
Желтая карточка
С. Кук
76'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Лонг
68'
61'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
60'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Кук
46'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Рико
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мур
28'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Х. Уилсон
26'
Желтая карточка
К. Нельсон
Желтая карточка
Ф. Биллинг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Бегович
27
Кук
6
Келли
15
Смит
15
Рико
20
Картер-Викерс
4
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
19
Станислас
9
Сарридж
3-2-2-1-2
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
12
Беннетт
38
Нг
35
Нельсон
7
Пак
6
Волкс
10
Уилсон
23
Мерфи
19
Мур
15
Рико
7
Данжума
7
Данжума
15
Рико
4
Кук
7
Лонг
7
Лонг
4
Кук
23
Мерфи
9
Ожо
9
Ожо
23
Мерфи
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
Остались в запасе
Борнмут
Кардифф
17
Родриго Рикельме
ПВ
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Борнмут - Кардифф
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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