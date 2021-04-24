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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Брентфорд
Борнмут - Брентфорд: обзор матча 24 апреля 2021
Борнмут
24.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
78'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Брентфорд
90'
+2
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Расмуссен
87'
Желтая карточка
В. Янельт
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Ж. Лерма
81'
80'
Желтая карточка
А. Тони
78'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Уилшир
77'
74'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
74'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
М. Форсс
Желтая карточка
Ж. Лерма
68'
68'
Желтая карточка
М. Форсс
Замена
Д. Брукс
️️️️
Ф. Биллинг
61'
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
61'
55'
Замена
М. Серенсен
️️️️
Т. Фосу
54'
Замена
Ч. Гуд
️️️️
С. Каньос
50'
Вторая желтая
П. Янссон
25'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Рико
20
Картер-Викерс
27
Кук
15
Смит
8
Лерма
10
Уилшир
8
Биллинг
19
Станислас
7
Данжума
19
Соланке
3-1-2-2-2
1
Райя
2
Расмуссен
18
Янссон
2
Пайннок
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
24
Фосу
88
Форсс
17
Тони
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
8
Биллинг
7
Брукс
7
Брукс
8
Биллинг
8
Лерма
4
Пирсон
4
Пирсон
8
Лерма
10
Уилшир
9
Сарридж
9
Сарридж
10
Уилшир
7
Каньос
5
Гуд
5
Гуд
7
Каньос
2
Расмуссен
7
Годдос
7
Годдос
2
Расмуссен
88
Форсс
19
Мбемо
19
Мбемо
88
Форсс
24
Фосу
22
Серенсен
22
Серенсен
24
Фосу
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Остались в запасе
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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