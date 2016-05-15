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Джони Монтьель
Статистика
Джони Монтьель - статистика
Завершил карьеру
3 сентября 1998 (28)
#20 | Полузащитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
78' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
30.04.2016
Райо Вальекано
84' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
2 : 3
23.04.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
80' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
1' - 65'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
56' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
45' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
2 : 2
12.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
63' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
80' - 90'
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