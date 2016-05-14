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Диего Ригонато
Статистика
Диего Ригонато - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1988 (38), Американа
#37 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
23
3
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4 : 1
14.05.2016
Лион
1' - 90'
34'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 0
07.05.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
2 : 3
30.04.2016
Монпелье
45' - 90'
83'
54'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3 : 1
02.04.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2 : 2
11.03.2016
Реймс
1' - 85'
80'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2 : 0
05.03.2016
Реймс
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4 : 1
27.02.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
4 : 1
20.02.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
45' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 2
06.02.2016
Реймс
74' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
24.01.2016
Сент-Этьен
32' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
1' - 62'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
1' - 72'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2 : 2
28.11.2015
Ренн
1' - 63'
58'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
1' - 90'
12'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1 : 2
07.11.2015
Газелек
1' - 73'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3 : 0
31.10.2015
Реймс
73' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0 : 1
25.10.2015
Монако
1' - 58'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 1
17.10.2015
Кан
82' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 0
03.10.2015
Реймс
73' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 0
25.09.2015
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
1' - 74'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
19.09.2015
ПСЖ
55' - 90'
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